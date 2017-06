Dopo solo un anno a Torino, Dani Alves è pronto lasciare la Juventus per approdare al Manchester City del suo mentore Pep Guardiola. Il brasiliano, finito nel mirino della critica per un post di qualche giorno fa in cui mostrava le scarpe della finale di Champions vinta nel 2015 quanto vestiva la maglia del Barcellona proprio a discapito della Juve, ha deciso di ringraziare e salutare i tifosi bianconeri con un lungo messaggio su Instagram: "Voglio ringraziare tutti i supporter della Juventus per l'anno vissuto. I compagni per come mi hanno accolto e per i professionisti che sono. Credo di avere dato tutto me stesso e la mia passione per rendere questo club ancora più grande".

Poi arrivano le scuse per le incomprensioni delle ultime settime: "Voglio chiedere perdono ai tifosi se a un certo punto hanno pensato che volessi fare qualcosa per offenderli, non ho mai avuto quell'intenzione. Non sono perfetto, ma il mio cuore è puro". Infine un ringraziamento all'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta: "Oggi finisce il nostro rapporto professionale e porterò con me tutti quelli che rendono davvero e di cuore la Juventus un grande club. Come sapete ho il difetto di dire sempre quello che penso e che sento. Io sento che devo dire grazie al signor Marotta per l'opportunità che ho avuto di averlo come dirigente, un grande professionista che ama la sua professione. Farò in modo che tu approfitti del mio lavoro per fare molti anni di vacanze".