Juventus, colpo in attacco: Schick ha detto 'sì'

La Juventus piazza il primo colpo. Non è ancora ufficiale ma, ormai, manca solo l'annuncio: Patrick Schick sarà presto bianconero. Il talento ceco, uno dei giocatori che più si è distinto in questa stagione con la maglia della Sampdoria, era il primo nome appuntato sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Stando però a quelle che sono le procuratore del giocatore, la scelta del classe 1996 è chiara: vuole solo la 'Vecchia Signora’. Nelle ultime ore, il giocatore ha comunicato al club doriano la propria intenzione di lasciare Genova per diventare un giocare della Juventus. Poi, le due società si sono incontrate in Lega e, secondo gli ultimi rumors di mercato, avrebbero trovato l'accordo definitivo per la chiusura dell'operazione.

Per la Juventus si tratterebbe di un colpo molto importante sia per il presente che, soprattutto, in prospettiva futura, vista la giovane età del ragazzo e l'enorme potenziale evidenziato nel corso di questa stagione. Sono 32 le presenze in blucerchiato, 14 delle quali da titolare. I gol con la maglia della Samp sono 11 ma, a sorprendere ancora di più rispetto al numero di reti realizzate, è la media gol. Sotto porta, infatti, il ceco ha dimostrato di essere una vera e propria sentenza: una rete ogni 136 minuti. Il primo gol in Serie A è arrivato in occasione della sua prima partita da titolare proprio contro la Juventus di Massimiliano Allegri lo scorso 26 ottobre. Un segnale del destino?