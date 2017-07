Juventus, ufficiale la firma di Douglas Costa

La Juventus batte il primo colpo, e che colpo! Con un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito, la società bianconera ha ufficializzato la firma del brasiliano Douglas Costa dal Bayern Monaco. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni da versare entro sette giorni dal tesseramento - riporta il comunicato -. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione".

Si tratta di un giocatore fortemente voluto da Massimiliano Allegri e che potrà inserirsi alla perfezioni negli schemi dell'ex allenatore del Milan. Lo stesso Douglas Costa ha voluto presentarsi ai tifosi della 'Vecchia Signora', sottolineando la sua caratteristica migliore: la capacità di servire assist per i compagni. "Sono qui per distribuire assist ai miei compagni, come ho fatto al Bayern Monaco. Sono stati anni molto positivi, ma ora sono qui e credo di poter dare ancora di più", le prime parole da giocatore bianconero al sito ufficiale del club. E ancora: "Al Bayern ero abituato a dover vincere tutte le partite: ho sempre voglia di migliorare e di vincere tutte le gare importanti con la maglia della Juventus - aggiunge il brasiliano -. Sono davvero contento di aver firmato e di far parte di questo grande club. Ringrazio la Juve per lo sforzo fatto, è un grande club, ho sempre pensato un giorno di poterne fare parte".