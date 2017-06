Juventus, Dani Alves saluta: rescisso il contratto

Breve ma intensa. Dopo una sola stagione è finita l'avventura di Dani Alves con la maglia della Juventus. In seguito alle scaramucce degli scorsi giorni, dovute ad alcune uscite social poco gradite ai tifosi bianconeri, il brasiliano ha ufficialmente salutato Torino e la Serie A per cercare fortuna all’estero.

"Dani Alves ha rescisso il contratto con la Juventus – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal sito internet della 'Vecchia Signora' -. L'esterno brasiliano, termina quindi la sua avventura in bianconero dopo una stagione, durante la quale ha conquistato uno scudetto, il sesto consecutivo per la squadra, una Coppa Italia, e ha raggiunto la finale di Champions League. Con la maglia della Juventus Dani Alves ha collezionato 33 presenze, segnando sei reti e confezionato altrettanti assist. 2700 i palloni toccati nei 2500 minuti nei quali è stati in campo e 68 le occasioni da rete create, 107 i cross scodellati e 57 i contrasti vinti. Questi i numeri principali della sua esperienza a Torino”.

L'addio del brasiliano era già stato di fatto annunciato da un lungo post che l'ex Barcellona aveva pubblicato sul proprio account Instagram nel quale salutava i tifosi della Juventus e chiedeva loro perdono per un atteggiamento non sempre apprezzato dal popolo juventino: "Ringrazio tutti i tifosi della Juve per l'anno vissuto insieme e i compagni per avermi accolto in maniera così professionale. Voglio chiedere perdono ai tifosi della Juve se hanno pensato che in qualche momento li abbia voluti offendere perché non è mai stata mia intenzione. Vivo tutto spontaneamente, in una forma che pochi capiscono e anche se non sono perfetto il mio cuore è puro", le sue parole.