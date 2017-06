Juventus: caccia al terzino se va via Dani Alves

Dani Alves è sempre più lontano dalla Juventus. Il brasiliano, negli ultimi giorni, ha rilasciato dichiarazioni che non sono piaciute alla società e all'ambiente bianconero. Prima le lusinghe all'interesse del Manchester City, poi il desiderio di trasferirsi in Premier, infine il consiglio dato a Paulo Dybala ("lasci la Juventus, se vuole crescere"). L'ex Barcellona, insomma, è ad un passo dalla risoluzione consensuale del contratto, e Marotta e Paratici potrebbero ritrovarsi a dover cercare un laterale destro per rinforzare la squadra. Fermo restando che, in quella porzione di campo, Lichtsteiner non sarà titolare, servirà un nuovo innesto. La Juventus inizia già a comporre la lista dei terzini.

Al momento, i nomi sono tre: Mattia De Sciglio, Hector Bellerin ed una novità, Joao Cancelo. Il classe '92 del Milan potrebbe trasferirsi in bianconero, con magari Neto a San Siro come sostituto di Donnarumma. Per lo spagnolo dell'Arsenal, in grado di garantire tanta spinta sulla fascia grazie alla sua velocità, bisognerà battere la concorrenza del Barcellona. Il nuovo nome, invece, è quello di Cancelo: esterno destro di 23 anni del Valencia, il portoghese viene valutato dal suo club 20 milioni, stando a superdeporte.es. Con il club spagnolo si potrebbe intraprendere lo stesso discorso fatto per i rossoneri con Neto: l'ex Fiorentina, infatti, è molto apprezzato dalle parti del Mestalla, così come Mario Lemina, seguito anche dall'Arsenal, proprietario del cartellino di Bellerin. Non è da escludere, insomma, una maxi operazione che potrebbe portare a Valencia il portiere e il centrocampista bianconero, con il portoghese Joao Cancelo a rinforzare la corsia di destra di Massimiliano Allegri.