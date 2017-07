Juventus: Bonucci si allontana, il Milan sogna

La notizia ha del clamoroso: Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus! E l'agente del difensore, Alessandro Lucci, a Sportitalia conferma la possibile partenza: "Ci stiamo lavorando". Il club che potrebbe accogliere il centrale azzurro è il Milan che avrebbe messo sul piatto un contratto da 7 milioni di euro a stagione e avrebbe anche avuto il sì del giocatore, intrigato da una nuova avventura in Italia.

Il Milan, che nel frattempo sta lavorando su altri tavoli, da Biglia ad Aubameyang passando per Ghezzal e Kalinic, avrebbe pronta un'offerta con Mattia De Sciglio più conguaglio economico, ma senza Alessio Romagnoli, come si era pensato inizialmente: la Juventus valuta Bonucci 45-50 milioni di euro e sarebbe anche disposta a trattare perchè la linea è quella di non trattenere nessuno senza la volontà di proseguire nel progetto bianconero.

Al momento si tratta solo di un interessamento, i due club non hanno iniziato alcuna trattativa e può anche essere che non inizi nemmeno visto che la Juventus conta di far rientrare il "mal di pancia" di Bonucci. Il Milan resta una pista allettante, un progetto ambizioso e un'offerta economica molto sostanziosa: decisive potrebbero essere le prossime 72 ore per capire se si sarà trattato soltanto di una bolla di mercato e si inizierà qualcosa di concreto, considerato che i bianconeri hanno già preso Caldara dell'Atalanta per la prossima stagione, oltre ad avere in rosa Benatia e Rugani.