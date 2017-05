Juventus: blitz per Di Maria, incontro con l'agente

Con il campionato arrivato ormai all'ultima giornata, scatta la torrida estate del calciomercato. La Juventus, ancora in corsa per il Triplete con la finale di Champions sel prossimo 3 giugno a Cardiff, è già proiettata alle trattative in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha incontrato nella giornata di venerdì Pablo Sabbag, da alcune settimene nuovo agente di Angel Di Maria. Un primo summit per sondare il terreno e capire se la volontà del giocatore sia quella di lasciare il Paris Saint Germain dopo un anno difficile. Sul Fideo è forte anche l'interesse dell'Inter ma ancora nessuna squadra ha mosso l'offensiva decisiva.

Oltre che di Di Maria, Sabbag è anche l'agente di un altro obiettivo bianconero: Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma, già vicinissimo in passato a vestire la maglia della Vecchia Signora, è un nome che potrebbe tornare ben presto di moda. Sembra infatti più lontano Tolisso del Lione visto che con il presidente del Lione Jean-Michel Aulas appare difficile trattare. In casa Juventus, comunque, il mercato entrerà nel vivo solo dopo la finale di Champions League.