Juventus, assalto a N'Zonzi del Siviglia

La Juventus medita il prossimo colpo a centrocampo. Nel mirino è finito Steven N'Zonzi, mediano del Siviglia. Il francese sarebbe l'obiettivo numero uno per rafforzare la seconda linea di Massimiliano Allegri. N'Zonzi, però, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, cifra certamente importante che la Juventus vorrebbe volentieri evitare di sborsare.

Per questo, secondo Tuttosport, si cercherà uno Schick-bis. Come per il polacco (ormai prossimo a vestire bianconero), Marotta e Paratici cercheranno di trovare innanzitutto l'accordo con il giocatore, per poi trattare con il club andaluso forti della volontà del francese, in modo da pagare una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria. A quel punto, si cercheranno di inserire contropartite tecniche in grado di abbassare il prezzo di N'Zonzi. I principali indiziati sono Mandragora, centrocampista di proprietà del club bianconero in prestito a Pescara la scorsa stagione, Favilli, attaccante l'anno scorso al centro del reparto avanzato dell'Ascoli, e Romagna, ex difensore della primavera bianconera.