Juventus: Allegri vicino al rinnovo

Archiviata la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff, è tempo di voltare pagina e pensare alla nuova stagione. La Juventus ci prova ripartendo dal suo condottiero: Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Milan e campione d'Italia firmerà il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2018, allungando di un ulteriore anno il suo rapporto con i bianconeri. Questo, naturalmente, perché il livornese ha voglia di vincere la Champions, sfumata due volte in finale negli ultimi tre anni, e per rinforzare al massimo la sua Juventus, dando quindi l'assalto all'Europa.

Al prolungamento del contratto, però, seguirà un altro sostanziale cambiamento: la rosa. L'attuale squadra bianconera potrebbe subire sostanziali cambiamenti. Si cerca un rinforzo in attacco, in particolare sugli esterni. A contendersi un posto nella lista del tecnico e di Marotta e Paratici ci sono Angel Di Maria e Douglas Costa. Queste le prime due scelte, che non escluderebbero un ulteriore colpo con protagonista giovani dal roseo avvenire: i principali indiziati sono Federico Bernardeschi e Keita Balde, per i quali serviranno, rispettivamente, non meno di 50 (rinnovo con la Fiorentina permettendo) e 30 milioni.