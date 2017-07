Juventus: Alex Sandro e Cuadrado verso l'addio, in arrivo 100 milioni

La Juventus potrebbe incassare un tesoretto di circa 100 milioni dalle cessioni di due giocatori: Alex Sandro e Cuadrado. Sul brasiliano c'è, da tempo, il forte interesse del Chelsea. La squadra di Conte, secondo i tabloid inglesi, sarebbe pronta a offrire circa 60-65 milioni ma sul tavolo di Marotta non è mai arrivata una proposta ufficiale. I bianconeri giudicano incedibile il terzino ex Porto sul quale si sta scatenando una vera e propria asta al rialzo: sul giocatore è piombato il Paris Saint Germain, pronto a investire una cifra che supera i 70 milioni e che potrebbe far vacillare le certezze della Juve.

In uscita non c'è solo Alex Sandro. Cuadrado, fresco di rinnovo contrattuale, potrebbe finire in Premier League. Lo cerca con insistenza l'Arsenal che avrebbe fatto una prima offerta di 30/35 milioni. L'operazione verrebbe perfezionata solo dopo l'eventuale cessione di Alexis Sanchez, cercato anche dall'Inter. Con un tesoretto di 100 milioni, Marotta potrà perfezionare la rosa con acquisti di spessore. Torna di moda il nome di Douglas Costa, alternativo a Danilo in quanto c'è solo uno slot per gli extracomunitari. A giorni è atteso l'assalto a Bernardeschi con la Fiorentina sempre ferma sulla richiesta di 50 milioni contro i 40 offerti dai bianconeri. Resta, infine, da sciogliere il nodo relativo a Leonardo Bonucci che potrebbe optare per un'esperienza all'estero.