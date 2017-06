Arrivato l'estate scorsa in Italia dopo la lunga e trionfale esperienza al Barcellona, Dani Alves ha conquistato in poco tempo i tifosi della Juventus per le sue giocate e il carisma messo in campo e fuori. Una personalità forte quella del brasiliano che, in un'intervista rilasciata all'emittente locale Canais Esporte, rivela di aver consigliato a Dybala di cambiare maglia: "Abbiamo parlato, gli ho detto che dovrà andare via per potersi migliorare".

Dani Alves ha definito Dybala come un "gioiello che darà frutti" ma che "dovrà andare via dalla Juve per migliorarsi sempre di più". Il brasiliano, con il contratto in scadenza nella prossima stagione, non ha ancora deciso quale sarà il suo imminente futuro ma nel frattempo strizza l'occhio alla Premier League: "L'anno scorso ho rifiutato molte offerte dalla Premier perché sentivo che dovevo passare per la Serie A. Lì c’è una grande cultura difensiva e per andare a giocare in Inghilterra devi saper difendere bene. Se voglio andare in Inghilterra? Sinceramente sì e spero che un giorno ci andrò".