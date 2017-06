Gianluigi Buffon, in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport 24', ha confermato le voci, che da tempo circolavano sul suo futuro, su un suo possibile addio al termine del Mondiale di Russia 2018. "La prossima stagione al 99% è l'ultima della mia carriera - afferma Buffon -, poi sarà ora di dire basta. Ci siamo lasciati una possibilità aperta insieme al presidente Agnelli; solo in caso di vittoria della Champions League continuerei a giocare per un'altra stagione, per cercare di conquistare il Mondiale per Club e altri trofei (la Supercoppa Europea)".

La Juventus si sta già muovendo sul mercato per rimpiazzare il suo portire in vista della prossima stagione; il nome che circola in queste ore è quello di Szczesny. Il giocatore dell'Arsenal, che la scorsa stagione ha giocato alla Roma in prestito, sembra aver già trovato un accordo per 4 stagioni a 4,5 milioni all'anno con la dirigenza bianconera; bisognerà pero sborsare una cifra attorno ai 14 milioni per accaparrarsi il giocatore polacco.