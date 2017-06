Dall'Inghilterra, Chelsea: 114 milioni per Bonucci e Alex Sandro

Antonio Conte mette nel mirino due giocatori simbolo della Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, infatti, il Chelsea avrebbe già presentato un'offerta faraonica da 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro) per convincere la Vecchia Signora a cedere Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Il patron dei Blus Roman Abramovich sembra essere disposto a tutto per accontentare le richieste del tecnico, pronto a rinnovare fino al 2021 con un ingaggio di 11,5 milioni a stagioni.

Il difensore azzurro ha recentemente rispedito al mittente le voci di dissapori e litigi all'interno dello spogliatoio bianconeri nell'intervallo della finalissima di Champions a Cardiff ma quest'anno il suo rapporto con compagni e allenatore non è stato certo idilliaco e potrebbe lasciare Torino. Il terzino brasiliano, pur essendo un pallino di Allegri, è stato di fatto messo sul mercato da Marotta che nei giorni scorsi ha rivelato di aver ricevuto una offerta consistente. Qualora la Juventus dovesse accettare la maxi-proposta del Chelsea potrebbe reinvestire parte del ricavato per arrivare a Renato Sanches, giovane centrocampista portoghese classe '97 in forza al Bayern Monaco. Restano sempre in pole position i nomi di N'Zonzi e Douglas Costa.