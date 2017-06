Juventus: Dani Alves vicino alla risoluzione del contratto

Continua la polemica attorno a Dani Alves. Il giocatore brasiliano, che già nei giorni scorsi non si era fatto amare dai suoi tifosi per il Tweet in cui consigliava a Dybala di lasciare la Juve per crescere, è stato pesantemente contestato dal popolo juventino per aver pubblicato una foto delle scarpe utilizzate nella finale di Berlino 2015, dove la Juventus è stata sconfitta dal Barcellona, in cui militava lo stesso Alves.

Il terzino brasiliano, però, non si è fermato solo a quel Tweet, ma ne ha pubblicato un altro in cui invitava le persone a lasciarlo stare. La situazione in casa Juventus, con Alves che ha ancora un contratto di un anno, peggiora di giorno in giorno, anche perche il giocatore ha espresso la volonta di voler andare in Inghilterra a fare una nuova esperienza. Marotta ha cercato di mettere sul mercato il giocatore, ma nessuna squadra si è fatta avanti. In queste ore la società torinese sta pensando ad un piano b per "liberarsi" del brasiliano; circolano infatti voci che gli agenti di Alves starebbero trattando con la dirigenza bianconera per rescindere il contratto del terzino con un anno d'anticipo.