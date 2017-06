Si avvicina il primo rinforzo dell'Inter per la prossima stagione. I nerazzurri sarebbero infatti ad un passo dall'acquisto di Milan Skriniar, difensore slovacco in forza alla Sampdoria. A dare l'annuncio è lo stesso presidente del club blucerchiato, massimo Ferrero. Il numero 1 della Sampdoria, a Radio CRC, in un'intervista ricca di domande di calciomercato, avrebbe rivelato la conclusione positiva dell'affare. "Per Skriniar all'Inter è fatta, ma non vi dirò le cifre".

Nessun'ufficialità né dettaglio sull'accordo, quindi, da parte del presidente blucerchiato, ma l'Inter ha deciso di abbassare la valutazione dello slovacco inserendo nell'operazione Gianluca Caprari, classe '93 di proprietà nerazzurra in prestito l'anno scorso a Pescara. La Sampdoria, infatti, è alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Patrick Schick, finito alla Juventus. L'attaccante romano, insieme ad una cifra vicina ai 20 milioni, hanno fatto sì che si arrivasse all'accordo tra le parti.