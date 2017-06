Luciano Spalletti è stato presentato come nuovo allenatore dell'Inter con l'obiettivo di rilanciare il progetto nerazzurro, naufragato in questa stagione con un'annata ben al di sotto delle aspettative. L'ex tecnico giallorosso, però, potrebbe anche non essere l'unico a compiere il percorso che da Roma porta ad Appiano Gentile visto che si rincorrono le voci sul futuro di Antonio Rudiger, l'obiettivo numero uno per sistemare la difesa della 'Beneamata'. Il tedesco, al momento, è impegnato nella Confederations Cup ma, dal ritiro della Germania, ha voluto parlare del proprio futuro: "Sono cose che ho letto anche io ma per queste faccende ho delegato tutto a mio fratello, che è il mio agente", le sue parole.

"Anche il mio compagno di squadra Kostas Manolas è spesso accostato all’Inter - prosegue Rudiger -. Se dovessimo credere a quello che dicono i giornali, sarei dovuto andare via già la scorsa stagione. Invece sono ancora qui. Ora voglio concentrarmi esclusivamente sulla Confederations Cup, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno richieste". Il rapporto con Luciano Spalletti è ottimo ed anche il legame con il tecnico toscano ha contribuito ad alimentare i rumors: "Spalletti? Lui è diventato il tecnico dell’Inter solamente da pochi giorni - conclude il tedesco -. Secondo i media italiani però avrebbe già indicato di prendere diversi giocatori e questa cosa mi fa sorridere. Fondamentalmente di lui posso dire cose solo positive, abbiamo avuto fin dall’inizio un buon rapporto e lui mi ha dato molta fiducia anche dopo la rottura del crociato".