Eusebio Di Francesco manda un messaggio chiaro, inequivocabile all'Inter ed a chiunque abbia intenzione di mettere le proprie mani su Radja Nainggolan: il belga non si muove da Roma. "Ci teniamo stretto Nainggolan e lo portiamo in tour negli Stati Uniti - assicura il nuovo allenatore della Roma in una intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ -. A lui piace scherzare. Poco elegante Salah che è voluto andare a giocare in Premier League", aggiunge Di Francesco in riferimento ai commenti al post di saluto di Strootman nei confronti di Antonio Rudiger.

L'obiettivo della Roma è quello di provare ad interrompere il dominio della Juventus che in Italia vince il campionato da sei stagioni consecutive: "Io voglio 22 titolari, mettendo competitività tra i calciatori - spiega Di Francesco -. Vogliamo lottare con la Juve per lo scudetto e per questo dal mercato mi aspetto un vice Dzeko, due mezze ali, un terzino ed un centrale difensivo".

Tra le squadre che più si sono rinforzate in questa prima parte di mercato c'è sicuramente il Milan che ha già speso oltre 100 milioni di euro: "Ha fatto ottimi acquisti. Cercheranno di rientrare in Champions. E per lo scudetto ci sarà anche l'Inter che sta costruendo", sottolinea l'ex allenatore del Sassuolo. Una chiosa finale su Francesco Totti che, dopo aver dato l'addio alla Roma come calciatore non ha ancora sciolto le riserve circa il proprio futuro: "Deve scegliere lui. Monchi gli ha fatto capire che è ben accetto. Francesco per noi sarà un valore aggiunto".