Inter: vertice di mercato con il PSG

Il primo passo verso una maxi-operazione di mercato. In questo senso va letto l'incontro tra la dirigenza dell'Inter, con Ausilio e Sabatini, e Antero Henrique, nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain. Le parti si sono incontrate a Milano dopo che il responsabile del mercato del club parigino è stato a colloquio anche con il Milan. Il meeting tra le parti ha tirato in ballo diversi nomi e diverse trattative, tanto in entrata quanto in uscita.

Il primo sulla lista di Ausilio e Sabatini è Lucas Moura. Il brasiliano classe '92 è stato tra gli artefici dei successi raccolti dai parigini in questi anni di Ligue 1 e Coupe de la Ligue, ed è già stato in passato vicino ai nerazzurri al tempo della sua esperienza al San Paolo, prima di preferire Parigi. I nerazzurri sarebbero tornati sull'esterno, ma l'operazione è costosa, il giocatore vale almeno 40 milioni secondo il PSG e c'è da vincere la resistenza del club, che non vorrebbe privarsi né di lui né tantomeno di un altro giocatore simbolo sull'esterno, Angel Di Maria. L'argentino, oltre ad essere un perno della squadra di Emery, ha un ingaggio decisamente elevato (9 milioni). Altri argomento di discussione, il difensore Marquinhos, brasiliano ex Roma, e Krychowiak, centrocampista polacco chiesto anche dal MIlan. La prorità, però, è Lucas, che andrebbe, grazie alla sua duttilità, a sostituire l'eventuale partente Ivan Perisic.

Proprio il croato, in ottica cessione, è stato uno dei temi toccati con Henrique. Il PSG avrebbe chiesto informazioni sullo stato della trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento dell'ex Wolfsburg. Al momento, i Red Devils sono il club maggiormente interessato a Perisic, ma chissà che la trattativa non venga abbandonata per facilitare questa maxi operazione tra le due squadre.