Inter: ufficializzato Skriniar, il sogno è Sanchez

Dopo aver messo a posto i conti in vista del Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa con cessioni di giocatori non di primissima fascia, l'Inter si appresta a scendere prepotentemente sul mercato in entrata. Oggi è arrivata l'ufficialità dell'approdo in nerazzurro di Milan Skriniar. L'ex difensore della Sampdoria, si legge in un comunicato pubblicato sul sito, ha firmato un contratto di cinque anni.

I tifosi dell'Inter si aspettano però un grande colpo e, nelle ultime ore, è rimbalzato con insistenza il nome di Alexis Sanchez. Già in passato, quando ancora vestiva la maglia dell'Udinese, il cileno è stato vicinissimo al trasferimento all'ombra della Madonnina, prima della chiamata irrinunciabile del Barcellona. In Catalogna, però, l'attaccante trovò pochi spazi e decise di accasarsi all'Arsenal: dal 2014 a oggi ha collezionato 102 presenze e 52 gol. Il suo contratto con i Gunners scade nel 2018 e non c'è la volontà di rinnovare. Il Bayern Monaco di Ancelotti era in pole position, ma poi ha preferito defilarsi. E così, sul giocatore, è piombata l'Inter e la coppia Sabatini-Ausilio starebbe lavorando sotto traccia per il primo vero grande colpo della stagione.