Inter, ufficiale: D'Ambrosio rinnova fino al 2021

La notizia era nell'aria e adesso ha anche i connotati dell'ufficialità: Danilo D'Ambrosio ha prolungato il proprio contratto con l'Inter fino al 2021. E' stata la società nerazzurra a darne l'annuncio con una nota sul proprio sito e sui propri profili social: "F.C. Internazionale - si legge - annuncia di aver depositato il rinnovo del contratto di Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro vestirà la nostra maglia fino al 30 giugno 2021. Arrivato all'Inter nel gennaio 2014, Danilo ha nel tempo collezionato 97 presenze, 7 gol e 5 assist. In questa stagione D'Ambrosio è stato l'esterno difensivo con più presenze tra i nerazzurri e secondo solo a Miranda per numero di palloni recuperati tra i giocatori di movimento. Prestazioni che gli sono valse anche la prima convocazione in Nazionale italiana".



Cresciuto nelle giovanili dellae poi passato alla, D'Ambrosio prima di approdare all'Inter ha indossato anche le casacche die soprattutto: proprio al club granata è avvenuta la sua esplosione che l'ha messo nel mirino delle big. Nelil suo approdo in nerazzurro dove ha completato la stagione 2013-14 con 11 presenze. Utilizzato con sempre maggiore frequenza, D'Ambrosio ha trovato anche un certo feeling con il gol segnandone 3 nel 2014-15, 2 nel 2015-16 e 2 quest'anno, l'ultimo dei quali nell'ultima sfida casalinga contro la, vinta 2-1 dai blucerchiati in rimonta.