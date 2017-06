In attesa dell'ufficialità, che arriverà a breve, Luciano Spalletti è già a tutti gli effetti l'allenatore dell'Inter. Il tecnico ex Roma è volato in questi giorni in Cina per conoscere la proprietà nerazzurra, Suning, e svolgere un primo summit di mercato. Intercettato all'aeroporto di Linate di rientro dal viaggio a Nanchino, Spalletti racconta così il suo viaggio: "Zhang Jindong? Ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole! L'Inter ha tanti tifosi nel mondo".

Con l'arrivo di Spalletti a Milano, l'asse di mercato Inter-Roma potrebbe essere caldissima in estate. Il primo obiettivo del club nerazzurro è quello di rinforzare la difesa con Rudiger che sembra ormai ad un passo. Ma c'è un altro giocatore giallorosso, pallino da sempre del tecnico toscano, che potrebbe lasciare la Capitale: "Nainggolan un obiettivo? Ci penserò... Con la società sto parlando giorno dopo giorno, ora dopo ora, di quello che è questo club ed è chiaro che uno poi ha un certo senso di responsabilità".

Spalletti torna infine a parlare del breve ma intenso summit avvenuto in Cina con i vertici interisti: "Sono stati giorni importanti. Facendo questo viaggio ho visto che si trovano tifosi dell'Inter in ogni angolo del mondo e bisogna fargli vedere la luce abbagliante di questo club - conclude -. Bisogna fare in modo che i tifosi possano stare sempre più vicino a questa squadra".