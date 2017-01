L'Inter sogna in grande: Marquinhos o Manolas in difesa

L'Inter vuole tornare grande e per farlo deve puntellare la squadra con pezzi pregiati. In primo luogo la società di Suning è intenzionata a blindare la difesa e in estate potrebbe arrivare un'offerta per un giocatore di primissima fascia. Gli obiettivi principali sono Marquinhos e Manolas ma non sarà facile strapparli a Paris Saint Germain e Roma. E così ecco che per finanziare l'operazione potrebbero essere ceduti Kondogbia e Banega. Il francese in particolare piace in Cina, ma i nerazzurri lo venderanno solo a partire da 25 milioni di euro, così come l'argentino, richiesto da Sampaoli al Siviglia.

A giugno, terminato il periodo di osservazione del Fair Play finanziario, l'Inter potrà tornare ad investire pesantemente sul mercato. Per il ruolo di terzino è già stato individuato Ricardo Rodriguez del Wolfsburg mentre si cerca un centrale difensivo da affiancare a Miranda. Marquinhos ha un cartellino piuttosto oneroso e il Psg non lo lascerà partire tanto facilmente. Il giocatore, però, potrebbe rifiutarsi di rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 e fare di tutto per approdare all'Inter. Discorso simile per Manolas che non ha intenzione di continuare il suo cammino nella Roma dopo il 2019: sul greco ci sono anche Manchester City e Chelsea e il prezzo potrebbe lievitare anche sopra i 40 milioni.