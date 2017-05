Inter: pronto l'assalto a Berardi

Il lunch match della 36esima e terzultima giornata di Serie A vede di fronte l'Inter e il Sassuolo allo stadio Meazza. La gara rappresenta anche un'opportunità di incontro tra le due società in chiave mercato. I nerazzurri sono infatti da tempo sulle tracce del giocatore simbolo della formazione emiliana, Domenico Berardi. L'attaccante classe 1994 è il primo obiettivo del direttore sportivo Piero Ausilio che potrà intavolare una trattativa con il collega del Sassuolo Giovanni Carnevali già sugli spalti di San Siro.

L'accordo è sfumato di un soffio la scorsa estate sotto pressione del presidente neroverde Squinzi. Ora il club emiliano potrebbe lasciar partire Berardi per circa 40 milioni ma l'offerta di Suning si aggira intorno ai 20. Sull'attaccante in orbita della Nazionale sono piombati anche diversi club di Premier League: al Mapei Stadium, nelle ultime uscite del Sassuolo, si sono visti in tribuna osservatori del Tottenham, del Chelsea, del Manchester United e del Liverpool. Berardi piace anche a Carlo Ancelotti che vorrebbe portarlo al Bayern Monaco.