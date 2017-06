L'Inter piomba su Nainggolan: pronta una maxi-offerta alla Roma

Dopo aver sistemato in extremis il bilancio in vista del Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa, l'Inter si appresta a imbastire le prime grandi trattative in entrata. Chiuso l'affare Skriniar dalla Sampdoria, la squadra nerazzurra punta dritta su un big del nostro campionato come Radja Nainggolan. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2020 con la Roma e il rinnovo appare ancora lontano. Ausilio e Sabatini hanno così messo gli occhi sul belga ex Cagliari, pupillo del nuovo tecnico interista Luciano Spalletti.

In casa giallorossa tiene ancora banco il gran rifiuto di Manolas allo Zenit di Mancini. Il mancato approdo in Russia del greco, valutato 30-35 milioni, complica non poco i piani del nuovo ds Monchi, costretto a far cassa con un altro top player. E proprio Nainggolan potrebbe essere il nome nuovo in uscita. L'Inter è pronta a mettere sul piatto una maxi offerta di 60 milioni complessivi (40 + il cartellino di Jovetic, valutato 20) ma la Roma non sembra intenzionata a scendere sotto i 70 cash. La trrattavia è ancora in fase embrionale ma le parti potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni.