L'Inter piomba su Matic: il Chelsea chiede 40 milioni

Walter Sabatini e Piero Ausilio sono a lavoro in questi giorni per rafforzare l'Inter e dare nelle mani di Spalletti una squadra già pronta per l'inizio della stagione. Dopo aver acquistato Skriniar e Borja Valero, i dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino un altro giocatore: Nemanja Matic del Chelsea. Il serbo classe '88 ha un contratto in scadenza nel 2019 con i Blues e, nelle ultime settimane, è stato vicinissimo al Manchester United. Poi, però, è arrivato lo "sgarbo" Lukaku con il belga che ha ceduto alle lusinghe di Mourinho rifiutando quelle di Abramovich.

Il patron del Chelsea ha, di fatto, bloccato la cessione di Matic ai Red Devils e cerca nuovi acquirenti. L'Inter si è mossa immediatamente. Nonostante l'alta richiesta del club inglese, che vuole 40 milioni di euro, la società di Corso Vittorio Emanuele confida in uno sconto. In mezzo al campo, Spalletti desidera avere a disposizione un giocatore dotato di grande fisicità, che sappia anche dare qualità. Il profilo di Matic, in questo caso, è perfetto e nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerata importante nella trattativa.