Inter, Perisic verso l'addio: lo vuole lo United

Dopo aver annunciato l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, l'Inter può concentrarsi sul mercato. Le trattative in entrata, però, cominceranno solo dopo una prima fase di cessioni e il nome più caldo in uscita è quello di Ivan Perisic. Il croato ha già fatto la sua scelta: dopo due anni è pronto a lasciare il club nerazzurro per accasarsi al Manchester United. A nulla sono serviti gli apprezzamenti di Spalletti che, appena arrivato, ha cercato di blindare l'externo ex Wolfsburg.

L'unico scoglio alla trattativa è legato al costo del cartellino del giocatore. L'Inter chiede non meno di 50 milioni mentre lo United è pronto ad offrirne 40. I nerazzurri hanno l'obbligo, entro fine giugno, di raccoglierne 30 per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario dell'Uefa e potrebbero arrivare anche da altre cessioni come quelle di Brozovic, Murillo, Biabiany, Ranocchia e Jovetic. Potrebbe dire addio anche Banega: sul centrocampista è forte l'interesse dei messicani del Tigres.