Inter, ora Spalletti è più vicino

Giorni fondamentali per la panchina dell'Inter. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe avuto un primo contatto telefonico con la dirigenza nerazzurra utile a raggiungere un accordo di massima. Dopo l'ufficialità della fine del suo rapporto con la Roma, arrivata lo scorso lunedì, il tecnico è pronto a legarsi alla società di corso Vittorio Emanuele per i prossimi due anni. Il contratto prevederà un ingaggio di 4 milioni a stagione e l'opzione di rinnovo per la stagione 2019/2020.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva in tal senso: Spalletti è atteso a Milano per sistemare tutti i dettagli dell'accordo che lo renderanno il prossimo allenatore nerazzurro. Possibile uno slittamento al 12 giugno, giorno in cui anche Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica nerazzurra e di Suning, sarà nel capoluogo lombardo. Altrimenti, da lunedì ci potrebbero essere già l'ufficialità e la presentazione del nuovo tecnico dell'Inter. Dopodiché, Luciano Spalletti potrà dedicarsi alla costruzione della sua nuova squadra, tra cessioni (Perisic), rinnovi e nuovi innesti.