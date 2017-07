La velocità e la determinazione con cui il Milan si è mosso in questa prima fase di calciomercato ha sorpreso tutti. Anche Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter, si è detto colpito per quanto fatto dai 'cugini': "Il Milan? Sta facendo un mercato abbastanza sorprendente: si sono mossi tanto e bene - conferma Moratti ai microfoni di ‘RadioUno’ -. Non conosco alcuni giocatori che hanno preso, ma hanno un ottimo allenatore che ha saputo comportarsi con grandissima dignità l'anno scorso. E sono stati bravi a superare il caso Donnarumma. Bonucci è un ex interista, ma tra Juventus e Milan non è che abbia una preferenza".

Meno esplosiva, invece, la partenza della società nerazzurra. Nonostante, per ora, non sia ancora arrivato il grande colpo, Moratti è soddisfatto dell'operato di Ausilio e Sabatini: "Borja Valero è un acquisto veramente azzeccato - aggiunge l'ex presidente -. Spalletti? Abbiamo sempre Mourinho come riferimento ma Spalletti mi piace. Ha tanto carattere e questo aiuterà di certo l'Inter. È molto serio, è quello che serviva. Si parla tanto di un grande colpo in attacco, per affiancare Icardi, ma prima di tutto, per vincere, bisogna costruire una difesa forte. Spero che Icardi riesca ad esprimere con continuità tutto il suo potenziale".

Una chiosa finale sulla Juventus: "La Juventus fa sempre acquisti azzeccati e di grande livello. Deve superare ora la 'botta' della finale di Champions, perché sono cose che lasciano il segno. Credo che sapranno reagire presto. Anche loro hanno, con Allegri, un buon condottiero".