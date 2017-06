Inter: Matuidi e Tete piste caldissime

Prime manovre di mercato estivo per l'Inter: il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato ieri a pranzo Mino Raiola, a Milano per comunicare al Milan la decisione presa da Gigio Donnarumma di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018. Nel colloquio tra il dirigente nerazzurro e il super procuratore si è parlato soprattutto del jolly difensivo dell'Ajax Kenny Tete che avrebbe già rifiutato l'offerta del Galatasaray pur di trasferirsi all'Inter. Per convincere il club olandese a cedere il giocatore in scadenza nel 2018, la società di Corso Vittorio Emanuele è pronta a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro.

Tete non è stato l'unico nome discusso nel vertice di mercato. Si è parlato anche di Blaise Matuidi, in rotta con il Paris Saint Germain. Il club parigino chiede non meno di 30 milioni per lasciar partire il centrocampista francese, cifra giudicata ancora troppo elevata dall'Inter. In mezzo al campo, sfumati Nainggolan e Strootman, resta aperta la pista che porta a Borja Valero della Fiorentina, espressamente richiesto da Spalletti. Per la difesa continua il pressing su Antonio Rudiger nonostante le parole del nuovo ds romanista Monchi che ha di fatto chiuso alla cessione. L'alternativa potrebbe essere Skriniar della Sampdoria.