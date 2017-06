Inter: Mancini vuole Brozovic e Murillo allo Zenit

L'Inter ha bisogno di fare cassa entro il 30 giugno per rientrare completamente nei paletti del Fair Play Finanziario voluto dall'Uefa. Per questo motivo sembra ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterebbe Ivan Perisic al Manchester United per una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ma l'esterno ex Wolfsburg non è l'unico nome sulla lista dei partenti. A venire in aiuto del club nerazzurro potrebbe essere l'ex allenatore Roberto Mancini.

Il tecnico di Jesi è da poco approdato ufficialmente sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo e avrebbe convinto i dirigenti del ricco club russo a puntare su due pedine dell'Inter: Marcelo Brozovic e Jeison Murillo. Il centrocampista croato ha una clausola rescissoria di 50 milioni ma, visto il rendimento non proprio esaltante nell'ultima stagione, potrebbe essere ceduto per 25/30 milioni. Il difensore colombiano è ormai fuori dal progetto tecnico della nuova Inter e potrebbe rilanciarsi in Russia sotto la guida di Mancini.