Inter, il Manchester United vuole Perisic

L'Inter è già al lavoro per la prossima stagione. Suning vuole riportare i nerazzurri in alto con un mercato faraonico che, però, dovrà essere finanziata con almeno una cessione importante. Ecco perché bisognerà valutare, tra i giocatori attualmente in rosa, quale ha più mercato. Tra questi, il principale indiziato sembra Ivan Perisic. Il croato, quest'anno, ha totalizzato 37 presenze e 10 gol, tutti in Serie A.

Il club più interessato all'ex Wolfsburg è il Manchester United di Josè Mourinho, fresco vincitore dell'Europa League. Il portoghese vuole costruire una squadra all'altezza della Champions League appena conquistata e del campionato, chiuso al sesto posto. Il primo giocatore che lo 'Special One' vuole ad Old Trafford è proprio Perisic. L'esterno, nel giorno della finale di Europa League di Stoccolma che ha visto trionfare lo United per 2-0 contro l'Ajax, ha assistito al match da casa, come mostrato in una foto su Instagram. Gli uomini di mercato del club inglese, intanto, avrebbe intavolato una trattativa con l'Inter, a cui è stata fatta un'offerta di 45 milioni. Pochi, secondo i nerazzurri, che ne chiedono almeno 10 in più. Ma a cambiare le sorti della trattativa potrebbe essere lo stesso giocatore, che ha voglia di giocare in Premier. La proposta di ingaggio da parte di Mourinho, inoltre, è di quelle che fanno gola: contratto a 7 milioni a stagione per 4-5 anni.

L'Inter ovviamente, non si farà trovare impreparata in caso di cessione del croato. Sabatini e Ausilio stanno già lavorando al possibile sostituto: i principali indiziati sono Federico Bernardeschi e Angel Di Maria. Con i soldi rimediati dall'addio di Perisic, però, ci sarebbe anche l'assalto ad un altro big: Radja Nainggolan è sempre nel mirino dei nerazzurri, ma la Roma non scende sotto i 40 milioni di valutazione per il belga.