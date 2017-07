Un'accoglienza calorosa. Appena arrivato in ritiro a Riscone di Brunico, Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, ha ricevuto solo applausi da parte dei tifosi interisti. Il classe 1996, arrivato in Italia la scorsa stagione come il colpo di grande prospettiva della campagna acquisti nerazzurra, è reduce da un’annata da dimenticare in cui ha racimolato solo pochi scampoli di partite senza riuscire ad incidere. Nonostante le difficoltà di ambientamento, il brasiliano non ha alcuna intenzione di lasciare la 'Beneamata' e vuole dimostrare a Luciano Spalletti di potersi meritare un ruolo nella rosa per la prossima stagione.

"E' bello tornare ad allenarsi col gruppo e rivedere tutto lo staff dell'Inter - racconta Gabriel Barbosa in una intervista a ‘Globoesporte’ -. Quest'anno voglio che sia un'ottima stagione per me in Europa: mi sento più maturo e pronto per giocare il mio calcio". Per l'ex attaccante del Santos, però, le possibilità di restare in nerazzurro sembrano sempre più esigue. L'Inter, infatti, pensa ad una cessione in prestito del giocatore. Finora, però, tutti i tentativi (Spagna e Francia) sono falliti ma Piero Ausilio continua a lavorare su questo fronte. Nella sua prima stagione in Serie A, Gabigol ha collezionato solo 9 presenze (111 i minuti totali in campo) con una sola rete.