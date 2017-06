Erick Thohir ne è sicuro: il Gruppo Suning farà di nuovo grande l'Inter. Il presidente della società nerazzurra ha parlato del futuro del club in una intervista al quotidiano di Singapore 'The Straits Time': "Penso che Suning abbia le risorse per costruire una grande Inter e sta dimostrando il suo impegno: l’obiettivo da raggiungere è la Champions League e il giocarla costantemente - assicura -. Aggiungeremo alcuni giocatori alla squadra. Inoltre stiamo facendo crescere la nostra presenza in Cina con il primo store e diverse accademie".

Le grandi ambizioni del presidente interista e del Gruppo Suning portano, inevitabilmente, ad obiettivi importanti e prestigiosi: "L’Inter è uno dei top club mondiali. Dobbiamo giocare regolarmente la Champions League - prosegue il tycoon indonesiano -. La società vuole provare a migliorare la squadra, raggiungendo il prima possibile i nostri obiettivi. Questo vuol dire bilanciare i risultati dentro e fuori dal campo: non dobbiamo investire solamente sui giocatori, ma anche affermarsi a livello di brand e di infrastrutture. Quando arriva uno straniero i tifosi si fanno tante domande, quindi dobbiamo dimostrare che siamo impegnati a costruire la squadra. Ci vorrà del tempo per avere successo, ma abbiamo ad esempio il caso del Leicester City".

I nomi che circolano in casa nerazzurra sono sempre gli stessi. Il primo è quello di Borja Valero, richiesto espressamente da Luciano Spalletti e che, al momento, rappresenta la priorità assoluta. Poi sarà la volta della difesa con il nome del doriano Milan Skriniar è il primo appuntato sul taccuino di Piero Ausilio. Per finire servirà individuare un vice Icardi che possa permettere all'argentino di rifiatare. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Nikola Kalinic per il quale potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato con il Milan.