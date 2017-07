Inter, Jovetic è la chiave per N'Zonzi

Steven N'Zonzi piace a Juventus ed Inter. Per il centrocampista francese sta per iniziare un vero e proprio derby d'Italia in chiave mercato tra bianconeri e nerazzurri. Il Siviglia, il club che controlla il cartellino del giocatore, è stato irremovibile con la 'Vecchia Signora': per aggiudicarsi il francese servono non meno di 40 milioni di euro. Una somma che la Juventus ha ritenuto eccessiva. Per provare a battere la concorrenza della società bianconera, Piero Ausilio avrebbe un vero e proprio asso nella manica: Stevan Jovetic, il cui cartellino viene valutato 12-13 milioni di euro dalla ‘Beneamata’.

Tra il Siviglia e l'Inter i rapporti sono eccellenti, anche in seguito alla chiusura dell'affare Banega, tornato in Liga a prezzo di saldo, ma che ha garantito ai nerazzurri una piccola plusvalenza. La stessa che si vorrebbe realizzare con l'attaccante montenegrino, che proprio al Siviglia è stato girato in prestito nel corso di questa stagione. Per riuscire ad aggiudicarsi in via definitiva l'ex attaccante di Fiorentina e City, il club spagnolo ha offerto circa 10 milioni di euro. Jovetic potrebbe quindi essere inserito nella trattativa per arrivare al centrocampista francese: 20 milioni di euro ed il cartellino dell'attaccante potrebbero essere sufficienti a convincere il Siviglia a lasciare partite N'Zonzi.