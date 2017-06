Inter: caccia al terzino sinistro, Clichy e Digne in pole position

div> L'Inter del nuovo corso Spalletti ripartirà dalla difesa. Mentre resta in stand-by la cessione di Perisic al Manchester United, il direttore spotivo Piero Ausilio si concentra sul reparto arretrato. Nagatomo e Santon sono in partenza e così il club nerazzurro deve necessariamente concentrarsi sul terzino sinistro. Il preferito resta Dalbert del Nizza ma nelle ultime ore si è offerto anche Gael Clichy, svincolato dal Manchester City. Spalletti, inoltre, avrebbe segnalato anche Digne del Barcellona, già allenato un anno fa alla Roma.

La trattativa che porta a Rudiger si è arenata dopo il secco no del ds giallorosso Monchi alla cessione del tedesco. Per arrivare a Dalbert bisogna attendere che il Nizza abbassi le pretese economiche (giudicate troppo elevate dall'Inter) e così ecco che potrebbe arrivare Clichy a costo zero. Nella giornata di martedì Ausilio ha incontrato a Milano Ariedo Braida, ds del Barcellona, e ha chiesto informazioni su Aleix Vidal e Lucas Digne, pupillo di Spalletti. Capitolo centrali: in attesa di capire se Murillo farà parte del nuovo progetto tecnico, è ben avviata la trattativa che porta a Skriniar. Manca, però, ancora un'intesa con la Sampdoria.