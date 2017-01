Inter bye bye: Ranocchia va all'Hull City

In queste ore in Inghilterra è l'Hull City la squadra protagonista sul mercato e non solo. Il club britannico ha chiuso l'affare con l'Inter per il prestito secco fino alla fine della stagione di Andrea Ranocchia. Il difensore, finito ormai ai margini del progetto tattico di mister Pioli, è pronto ad apporre la firma sul suo nuovo contratto e ad iniziare così l'avventura in Premier League. Le buone notizie in casa Hull City però non si fermano qui.

Le Tigri hanno infatti annunciato che Ryan Mason è stato dimesso dall'ospedale a poco più di una settimana dalla frattura al cranio riportata nel violentissimo scontro aereo con il difensore del Chelsea Gary Cahill. Pericolo scampato dunque per il centrocampista che era rimasto sdraiato inerme sul campo di Stamford Bridge dopo la tremenda testata: "Ryan ora proseguirà il suo recupero e i primi passi della riabilitazione a casa", si legge nella nota dell'Hull City che ringrazia ancora una volta tutti i medici che si sono occupati di Mason.