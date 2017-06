L'Inter blinda Perisic: via solo per 50 milioni

L'Inter fa dietrofront su Ivan Perisic. Il croato, ormai dato in partenza per questioni di Fair Play Finanziario, potrebbe clamorosamente restare a Milano. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di trattenerlo e potrebbe cederlo solo se arrivassero 50 milioni entro il 30 giugno, data ultima per sistemare il problema legato al FPF imposto dalla Uefa. Il ds Piero Ausilio ha risposto "no grazie" alle lusinghe di José Mourinho che era pronto ad accogliere il giocatore al Manchester United.

Nei giorni scorsi, dall'incontro con il procuratore Fali Ramadani, l'Inter ha addirittura proposto un rinnovo del contratto fino al 2021 a Perisic con corposo aumento dell'ingaggio. I Red Devils sarebbero stati pronti a offrire 5 milioni netti a stagione, cifra che i nerazzurri dovranno avvicinare per convincere l'esterno ex Wolfsburg a rimanere. Se una clamorosa offerta da 50 milioni non dovesse arrivare entro pochi giorni, Perisic si legherà all'Inter per altri 4 anni.