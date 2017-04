Inter: Ausilio torna dalla Cina, 150 milioni per il mercato

L'Inter, impegnata questa sera in casa con la Sampdoria per cercare di agganciare al quinto posto l'Atalanta, si sta già muovendo a grandi falcate verso il futuro. In casa nerazzurra il mercato estivo è un argomento caldissimo tanto che Piero Ausilio è volato nei giorni scorsi in Cina a Nanchino per incontrare i vertici di Suning. Il dirigente ha ricevuto l'ok da parte del patron Zhan Jindong per il suo rinnovo come direttore sportivo per i prossimi due o tre anni. A breve arriverà l'ufficialità ma intanto si può progettare il mercato.

E così ecco che Ausilio torna in Italia con una ragionata programmazione: Suning è pronto ad immettere 150 milioni per gli acquisti estivi con l'obiettivo di riportare l'Inter ai massimi livelli del calcio italiano e mondiale. A fine mese saranno discussi con la Uefa i nuovi parametri di bilancio per il fair play finanziario ma intanto si guarda ai giocatori da acquistare. In pole position per l'attacco ci sono Berardi del Sassuolo e Bernardeschi della Fiorentina. In difesa piacciono De Vrij della Lazio e Manolas della Roma mentre con l'Atalanta potrebbe concretizzarsi una nuova operazione: dopo Gagliardini, potrebbe sbarcare a Milano il gioiello Conti. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Mbappé ma per arrivare al giovane talento del Monaco, l'Inter dovrà battere la concorrenza dei top club europei.