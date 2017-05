Inter: Arda Turan e Fabinho, contatto a Montecarlo

L'Inter si appresta a chiudere un'altra stagione da dimenticare. Con il sesto posto valido per l'accesso ai preliminari di Europa League come ultimo obiettivo rimasto, il club nerazzurro è già concentrato sul mercato che si annuncia faraonico. Suning è pronto ad investire un'ingente somma per rafforzare la squadra in estate e riportarla nel più breve tempo possibile al top in Europa. Il direttore sportivo Piero Ausilio, presente al Louis II in occasione della semifinale di Champions Monaco-Juventus, ha avviato i contatti per Arda Turan e Fabinho.





Il dirigente nerazzurro ha infatti incontratocollaboratore del procuratore del turco, e il potente manager del brasiliano, Jorge. Per il giocatore del, con un contratto in scadenza nel 2020, servono 20 milioni di euro mentre per il centrocampista delsarà necessario un maggiore sforzo economico visto che ha un accordo fino al 2021. Sullo sfondo resta infine sempre viva la pista che porta a. Il belga dellaavrebbe già dato il suo benestare all'operazione madeve battere la forte concorrenza dei club inglesi, primo fra tutti il