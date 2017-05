Inter: 15 milioni per convincere Conte o Simeone

L'Inter si appresta a chiudere una nuova deludente stagione. I nerazzurri, ancora in lotta per un posto in Europa League, sono reduci da 5 sconfitte in sette gare con l'ultima vittoria che risale al 12 marzo (il roboante 7-1 sull'Atalanta). Si profila così l'esonero di Stefano Pioli a giugno. La dirigenza è al lavoro per trovare un sostituto in grado di far fare il salto di qualità alla squadra nella prossima stagione.

Dalla Cina, Suning sarebbe dunque pronto a metter sul piatto 15 milioni di euro a stagione per convincere Antonio Conte o Diego Simeone. Una cifra monstre che sarebbe la somma di una parte fissa più eventuali bonus. Resta però difficile convincere il tecnico del Chelsea, lanciato verso la conquista della Premier e quello dell'Atletico Madrid, che ha più volte ribadito la volontà di restare sulla panchina dei Colchoneros. In caso di secco no dei due tecnici, l'Inter potrebbe ripiegare su Spalletti, ormai ad un passo dall'addio alla Roma ma restano vive le piste che portano a Jardim del Monaco, a Paulo Sousa della Fiorentina e a Di Francesco del Sassuolo. Nelle ultime ore è infine affiorata una clamorosa indiscrezione su un clamoroso ritorno di Roberto Mancini.