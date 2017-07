Inter: è gelo con Perisic, vuole solo lo United

Il 28 maggio scorso, in occasione del'ultima gara di campionato contro l'Udinese, Ivan Perisic aveva salutato tutto il pubblico di San Siro certo di essere stato individuato dalla dirigenza dell'Inter come il "sacrificato" sull'altare del Fair Play Finanziario. Da allora, però, le cose sono cambiate e i nerazzurri sono riusciti a far cassa con altre cessioni, prima fra tutte quella di Banega. Dal canto suo Perisic è tornato dalle vacanze con un solo obiettivo, quello di cambiare aria e accettare la corte del Manchester United.

Il caso è intricato perché Spalletti lo considera un giocatore fondamentale e per l'Inter risulta incedibile. La società di Corso Vittorio Emanuele vuole almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra alla quale i Red Devils non si sono minimamente avvicinati. Il giocatore ha già un accordo con la squadra allenata da Mourinho sulla base di 5 milioni più bonus a stagione. Il croato sarebbe attratto anche dal salto professionale con la possibilità di giocare la Champions League. Il braccio di ferro potrebbe concludersi, in un verso o nell'altro, prima della partenza per la tournée in Cina.