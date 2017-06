Dalla Spagna, Inter: Gabigol in prestito al Las Palmas

Dieci presenze tra campionato e Coppa Italia e un solo gol: questo è il bilancio non certo positivo della prima stagione all'Inter di Gabigol. Il brasiliano, arrivato a Milano un anno fa dal Santos con grandi aspettative, non è stato quasi mai impegnato dai tecnici che si sono succeduti quest'anno sulla panchina nerazzurra e ora potrebbe cambiare aria per provare a rilanciarsi.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, nel corso della trasmissione radiofonica El Larguero, Gabigol sarebbe pronto a sbarcare nella Liga la prossima stagione. Ad attenderò è il Las Palmas, club delle Isole Canarie nel quale gioca l'ex milanista Kevin Prince Boateng. Il brasiliano approderebbe nella società spagnola con la formula del prestito con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e tornare in Italia rafforzato dalla nuova esperienza.