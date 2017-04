Dalla Spagna: l'Inter accelera per Mariano del Siviglia

L'Inter si appresta a vivere un'estate caldissima sul fronte del mercato. La dirigenza neroazzurra, dopo un'altra stagione al di sotto delle aspettative, vuole cercare di costruire una squadra in grado di lottare fin da subito con le migliori nel prossimo campionato. Come evidenziato anche nelle ultime gare, il reparto che necessita maggiori modifiche sembra essere quello difensivo. In particolare, con le quasi certe partenze di Nagatomo e Davide Santon (che potrebbero approdare in Inghilterra), gli obiettivi principali del club di Corso Vittorio Emanuele sono i terzini.

E così ecco che dalla stampa spagnola, in particolare dall'Estadio Deportivo, spunta una nuova pista, quella che porta a Mariano del Siviglia. Il 30enne laterale destro brasiliano ha un contratto con la società andalusa fino al giugno del 2018 e sarebbero stati già avviati i primi contatti tra il ds Ausilio e l'entourage del giocatore. Mariano non è intenzionato a rinnovare con il Siviglia e così l'Inter potrebbe strapparlo a un buon prezzo.