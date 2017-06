Inter: spunta Muriel per l'attacco

Dopo aver trovato l'accordo per Skriniar, la società neroazzurra vorrebbe portare a Milano anche l'attaccante blucerchiato Luis Muriel. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha avuto un incontro con la dirigenza della Sampdoria, per parlare del trasferimento dell'attaccante. Il giocatore colombiano, reduce da due stagioni a Genova in cui a collezzionato 79 presenze realizzando 21 gol, ha una clausola rescissoria di 28 milioni, ritenuta eccessiva dall'Inter. Sarà difficile per i neroazzuri strappare il giocatore al presidente Ferrero, che ha tutta l'intenzione di far rispettare il vincolo contrattuale, non concedendo sconti a nessuno.

L'inter per provare ad abbassare le pretese, potrebbe inserire nell'affare delle contropartite tecniche; i nomi più gettonati sono quelli di Santon, Nagatomo e Ranocchia, che sono molto apprrezzati dai blucerchiati. La società neroazzura dovrà pero stare attenta alle tante offerte ricevute dal giocatore; il colombiano infattì è molto richiesto sia in Italia e sia all'estero, in particolare in Spagna e in Inghilterra: