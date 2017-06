Inter: doppio colpo dal Genoa: Pellegri e Salcedo

L'Inter, in attesa di chiudere il bilancio della stagione 2016/2017 e lavorare sull'immediato presente, pianifica il futuro. In questo senso vanno letti gli imminenti accordi con il Genoa per due giovani rossoblù, entrambi classe 2001: si tratta di Pietro Pellegri e Salcedo Mora. Il primo è balzato agli onori del campionato italiano quando, nell'ultima giornata di Serie A, ha timbrato il gol d'apertura in Roma-Genoa nel giorno dell'addio di Francesco Totti. Il suo destro in contropiede è valso il primo gol messo a segno da un 2001 nei cinque maggiori campionati europei ed il terzo più "giovane" della storia del massimo campionato. Il record era stato appena battuto da Moises Kean in Bologna-Juventus 1-2, con la rete del classe 2000 nel recupero. La sfida dell'Olimpico gli è già valsa la terza presenza in Serie A. Per questo, come rivela Sky Sport, l'Inter ha deciso di bruciare la concorrenza, battere sul tempo Juventus e Roma e assicurarsi la punta centrale. Al Genoa, per l'attaccante, andranno 15 milioni più altri 15 di premi, che faranno arrivare a 30 il costo dell'operazione. Addirittura 25, invece, i milioni di bonus legati alle presenze fino a giugno 2019 per l'acquisto di Salcedo, esterno d'attacco per il quale i nerazzurri ne sborseranno subito 5. In totale, quindi, l'Inter potrebbe versare nelle casse di Preziosi 60 milioni di euro. I due giocatori, per poter maturare e fare esperienza, resteranno a Marassi almeno fino alla prima parte della stagione 2018/2019. Contemporaneamente, l'Inter si è assicurata un altro giovane: si tratta di Mario Trombetti, centrocampista di 17 anni precedentemente in forza al Pescara, che andrà a rinforzare il settore giovanile nerazzurro. Già svolte le visite mediche.

L'asse Milano-Genova, però, non si muove in una sola direzione: anche i rossoblù, infatti, andranno a pescare nella rosa (e, probabilmente, nel vivaio) dei nerazzurri. Il Genoa, infatti, acquisterà un giocatore di Spalletti nella prossima sessione di mercato: piace Puscas, attore protagonista della promozione del Benevento in Serie A, ma anche Miangue, parcheggiato a Cagliari e non riscattato dai sardi, oltre che Biabiany. Il principale obiettivo, però, resta Andrea Ranocchia: il centrale è seguito anche dalla Sampdoria, ma in ogni caso le richieste del giocatore, fresco di matrimonio, e la valutazione data all'ex Hull da parte dell'Inter sembrano porre un freno all'operazione.