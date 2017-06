Milan, indiscrezione dalla Spagna: accordo per Borja Valero

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Dopo Musacchio, Kessiè, Ricardo Rodriguez e Andrè Silva. i rossoneri sono ad un passo dal quinto colpo, che andrebbe a rinforzare il centrocampo. Secondo Marca, infatti, il club di via Turati avrebbe trovato l'accordo con Borja Valero. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe già pronto a firmare il biennale offerto dalla dirigenza allo spagnolo. L'ex Villarreal è un pupillo di Montella, che ha avuto modo di allenarlo nella sua esperienza in viola. Al club dei Della Valle andrebbero 10 milioni di euro.

Borja Valero, nella scorsa stagione, ha totalizzato 40 presenze, nelle quali ha messo a segno 2 gol: uno all'Udinese nel 3-0 del Franchi dell'11 febbraio scorso, mentre l'altro è arrivato nel tris rifilato allo Slovan Liberec nella fase a gironi dell'Europa League. Nonostante le poche reti realizzate, lo spagnolo è arrivato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist: 10 totali, di cui 9 in Serie A.