Juventus: partito l'assalto a Bernardeschi

L'eliminazione (con gol) della sua Italia contro la Spagna nella semifinale dell'Europeo Under 21 in Polonia ha definitivamente liberato Federico Bernardeschi da pensieri rivolti al campo. Il numero 10 di Di Biagio, che ha trascinato gli azzurri con il gol alla Germania e li ha tenuti vivi fino al gol di Saul con la rete dell'1-1, può ora concentrarsi sul calciomercato e sul suo futuro. La pretendente numero uno per il classe '94 è la Juventus. I bianconeri, nel corso della manifestazione europea, avevano già inviato una prima offerta alla Fiorentina: 30 milioni. Proposta rispedita al mittente: per l'azzurro ne serviranno 50. I bianconeri cercheranno di abbassare le pretese di Corvino inserendo una contropartita tecnica: si tratta di Thomas Rincon. L'ex Genoa viene valutato da Marotta e Paratici 10 milioni.

La Fiorentina, d'altro canto, sta facendo vacillare il giocator con il terremoto provocato dai Della Valle, che hanno messo in vendita il club. Questa decisione fa sorgere più di un dubbio sull'eventuale progetto, di cui Bernardeschi sarebbe il punto centrale. La Juventus prova allora ad approfittare di questa incertezza in Toscana per assicurarsi uno dei migliori talenti del panorama azzurro, decisamente incerto sulla questione rinnovo.