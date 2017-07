Juventus: Bernardeschi si chiude, Pjaca nell'affare

Non c’è ancora stata la fumata bianca tra Fiorentina e Juventus per quanto riguarda l’affare riguardante Federico Bernardeschi ma le trattative procedono con il club bianconero intenzionato a tutti i costi a mettere sotto contratto l’azzurrino. Da diverse indiscrezioni sarebbe emerso che i viola avrebbero richiesto di mettere sul piatto Marko Pjaca, croato di 22 anni, come contropartita tecnica. La Juventus non ha negato la disponibilità ad inserire nell'affare l'attaccante.

Il croato è nel mirino di Pantaleo Corvino che lo segue dai tempi della Dinamo Zagabria e aveva già provato ad avvicinarsi a lui quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo del Bologna. Se si dovesse trovare il giusto conguaglio economico l’unico ostacolo sarebbe la volontà del giocatore che non si è ancora espresso al riguardo. Marko Pjaca sarebbe il sostituto ideale di Federico Bernardeschi, di cui ricopre lo stesso ruolo. A Firenze il croato troverebbe facilmente spazio nel tridente, sulla fascia opposta a quella di Federico Chiesa, dando così la possibilità a Pioli di non stravolgere troppo i suoi piani anche dovesse partire l’azzurrino. Nonostante la giovane età Pjaca ha già maturato una carriera di tutto rispetto collezionando 13 presenze con la nazionale maggiore e un europeo da protagonista. Tutti dati che avevano portato la Juventus a mettere mano al portafoglio staccando un assegno da 23 milioni solo la scorsa estate. Il giocatore è però reduce da un infortunio, rottura del crociato, e i tempi di recupero previsti lo riporterebbero in campo solo per i primi di ottobre.