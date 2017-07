Juventus, 40 milioni più bonus per Bernardeschi

La Juventus gioca a carte scoperte per Federico Bernardeschi. I bianconeri, da tempo sul gioiellino della Fiorentina e dell'Under 21 di Luigi Di Biagio, ha infatti avanzato la prima proposta ufficiale. Ai viola, come rivela Sky Sport, andrebbero 40 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe non soddisfare a pieno le richieste di Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica del club toscano, e dei Della Valle, certamente non intenzionati a svendere il classe '94.

Marotta e Paratici, però, cercheranno di fare pressione sul numero e sulla natura dei bonus che andrebbe eventualmente a percepire la Fiorentina. Ciò che, però, potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte della Mole è la volontà di Bernardeschi. Il giocatore, a fronte di una situazione societaria non esaltante e di un progetto non ancora certificato, non ha intenzione di firmare il rinnovo sul contratto con i viola, che scade il 30 giugno 2019. Con il giocatore dalla sua, la Juventus può far leva anche sulla necessità della Fiorentina di vendere l'esterno per non perderlo a zero tra un anno. Possibile anche l'inserimento di una contropartita, mirato ad abbassare la cifra necessaria per assicurarsi Bernardeschi.