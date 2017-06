Inter: Clichy e Digne in pole

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport, facendo il punto della situazione sul mercato fin qui effettuato dai neroazzurri: "Noi partiremo il 6 luglio, verremo su piano piano, vogliamo fare qualcosa di importante - ha dichiaratoSpalletti - Prendiamo in considerazione quei calciatori di cui disponiamo. Prima le cessioni, poi il resto. Juve, Roma e Napoli sembrano quasi impossibili da raggiungere alla partenza, fare 9-10 vittorie in più rispetto all'anno passato non sarà facile. Ma l'obiettivo è ridare all'Inter la storia a cui è abituata".

Spalletti ha poi anche risposto alle domande su un possibile acquisto dell'Inter del centrocampista viola Borja Valero: "Borja è un giocatore che abbiamo guardato quando era già alla Roma - afferma il tecnico dell'Inter - E' un calciatore che probabilmente cambierà squadra e se noi avremo bisogno di un calciatore in quel ruolo allora ci penseremo ma adesso siamo coperti a centrocampo. E' comunque un giocatore di sicuro affidamento oltre che di qualità".